10 إجراءات لمكافحة انتشار بعوض الشتاء بالمنازل

وجّهت بلدية دبي إلى الالتزام بـ10 إجراءات للتصدي لتكاثر وانتشار البعوض في المنازل مع انخفاض درجات الحرارة، ودعت السكان إلى التقيد بالممارسات الصحيحة التي توفرها البلدية حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها بموقع إنستغرام، أن هناك 10 إجراءات لمكافحة انتشار البعوض خلال فصل الشتاء، تتمثل في التخلص من تجمعات المياه حول المنزل، وإصلاح الصنابير التالفة والتخلص من المياه الراكدة حولها، والمياه المتسربة من ري نباتات الزينة، إضافة إلى الحرص على إغلاق خزانات المياه وأغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام.

وأشارت البلدية إلى ضرورة التخلص من تجمعات المياه في الإطارات القديمة والمياه الراكدة في النوافير وأحواض السباحة، والتجمعات الراكدة في البراميل والعبوات الفارغة، وتسريبات المكيفات، وتغيير مياه شرب الحيوانات باستمرار إن وجدت، فضلاً عن ضرورة التأكد من سلامة شبك النوافذ.

وتتيح بلدية دبي عبر موقعها الإلكتروني خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والآفات الناقلة للأمراض، والمتمثلة في الذباب والبعوض والقوارض، والآفات السامة (العقارب والثعابين والنحل والعناكب والدبابير)، حيث حددت 24 ساعة لإتمام خدمة مكافحة الآفات السامة، وأربعة أيام عمل للآفات الأخرى.

ويمكن التقديم على الخدمة عبر أربع وسائل، هي: تطبيق «دبي الآن»، وتطبيق بلدية دبي، والمتحدث الذكي، ومركز الاتصال 800900.

وأوضحت البلدية أن خطوات التقديم عبر القنوات المتاحة بملء البيانات (الاسم ورقم الهاتف والعنوان والآفة المستهدفة)، وبعدها تُرسل رسالة نصية من بلدية دبي تحتوي على رقم الطلب وموعد تنفيذ الخدمة، خلال أربعة أيام عمل لآفات الصحة العامة، و24 ساعة للآفات السامة، ومن ثم استقبال موظف بلدية دبي في الموقع والوقت المحددَين لبدء تنفيذ أعمال المكافحة، وأشارت إلى أن الخدمة مجانية ولا تحتاج لأي رسوم.

وأكدت البلدية أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة يلتزم باعتماد أعلى معايير السلامة لدى استخدام المبيدات، إذ يختار الأكثر فاعلية والأقل ضرراً، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مجال المكافحة، والمجتمع والبيئة، ولفتت إلى أن سوء استخدام الأفراد أو الشركات غير المرخّصة للمبيدات يضرّ صحة الإنسان وسلامته.

وبالنسبة لتقديم الخدمة، أوضحت البلدية أنها متاحة للمواطنين والمقيمين في ما يتعلق بمكافحة آفات الصحة العامة الناقلة للأمراض (الذباب والبعوض والقوارض) والآفات السامة (العقارب والثعابين والنحل والدبابير والعناكب السامة)، وللمواطنين بالنسبة لجميع آفات الصحة العامة، وللمدارس والدوائر الحكومية في ما يتعلق بالآفات السامة، بينما يمكن للمقيمين الحصول على خدمة مكافحة آفات الصحة العامة عن طريق الاتصال بإحدى شركات مكافحة الحشرات المُعتمدة من بلدية دبي.