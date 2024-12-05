المري: مقولة محمد بن راشد «ساعد الناس وأسعدهم» بوصلة عملنا

أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، أن مقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «ساعد الناس وأسعدهم» بوصلة عملنا، مضيفاً أن القيادة ليست امتيازاً بل التزام بخدمة الوطن والمجتمع.

وقال الفريق محمد المري في تصريحات صحافية، بمناسبة تدوينة نشرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»، أمس، أشاد فيها بأدائه وحرصه على الحضور المستمر مع الجمهور واستقبال المراجعين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أدركت أن المسؤولية تكمن في خدمة الإنسان، بعد أن استمعت إلى كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (ساعد الناس وأسعدهم)، فقد أصبحت هذه العبارة البوصلة، وخارطة الطريق لكل خطوة في إسعاد الناس وتقديم كل المساعدة لهم، وقد تعلمت أن القيادة ليست امتيازاً، بل التزام عميق بخدمة الوطن والمجتمع».

وأضاف: «من مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد مازلت أتعلم، فهذا واجبي كمسؤول يؤدي الأمانة، وسوف أستمرّ بالعطاء»، وأكد أن إقامة دبي ليست مجرد إدارة خدمات، بل هي البوابة التي تعكس روح المدينة التي لا تعرف المستحيل، فكل معاملة تُنجز بكفاءة، وكل مشكلة تُحل بابتسامة تعكس فلسفة العطاء التي تعلمناها من سموه.

وتابع الفريق محمد المري أن استقبال المسافرين من كل أنحاء العالم إلى دولة الإمارات عبر بوابة السلام، مطارات دبي، هي مسؤولية كبيرة، تتطلب منا التزاماً خاصاً لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وكرم ضيافتها وترحابها، وقال المري: «إن سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمعة مدينة دبي، تعتمدان على جودة الخدمات، وعلينا أن نكون أوفياء لهذا الإرث العظيم».

وأكد أن دبي اليوم تمثل نموذجاً عالمياً للعيش والإلهام، ونجاحنا الحقيقي يتجلى في الأثر الإيجابي الذي نتركه في قلوب الناس، وسنبقى مخلصين وملتزمين بخدمة الوطن والإنسان، ونعمل على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للعطاء والإنسانية.