1.2 مليون ساعة تطوعية لـ «شرطة دبي» خلال 5 سنوات

حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازات نوعية في مجال العمل التطوعي على مدار خمس سنوات، حيث بلغ عدد ساعات التطوع مليوناً و254 ألفاً و761 ساعة، نفذها موظفو شرطة دبي والمتطوعون الخارجيون من مختلف الجنسيات، ممن سجلوا في الفرص التطوعية التي توفرها منصة شرطة دبي للتطوع.

وتفصيلاً، سجلت شرطة دبي عبر منصتها للتطوع، 422 ألفاً و589 ساعة تطوعية منذ بداية العام الجاري 2024، و395 ألفاً و83 ساعة تطوعية خلال العام الماضي 2023، و200 ألف و820 ساعة خلال عام 2022، و150 ألفاً و810 ساعات تطوعية خلال عام 2021، و85 ألفاً و459 ساعة تطوعية خلال 2020.

كما بلغ عدد المتطوعين في فعاليات التطوع من موظفي شرطة دبي خلال السنوات الخمس، 54 ألفاً و388 مُتطوعاً، بينهم 10 آلاف و931 متطوعاً خلال العام الجاري 2024، و9046 متطوعاً خلال عام 2023، و15 ألفاً و538 متطوعاً خلال 2022، و17 ألفاً و318 متطوعاً خلال عام 2021، و1555 متطوعاً خلال عام 2020.

وعلى مستوى مشاركة المتطوعين من خارج شرطة دبي، فقد بلغ عدد المتطوعين خلال الثلاثة أعوام الماضية، 6375 متطوعاً، بينهم 2928 خلال العام الجاري 2024، و1093 خلال عام 2023، و2354 متطوعاً خلال عام 2022. وجاء الإعلان عن هذه الإحصاءات، تزامناً مع يوم التطوّع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى شكر الناس من جميع أنحاء العالم الذين يكرّسون وقتهم الثمين وجهودهم للخدمة التطوعية في العمل الإنساني.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن العمل التطوعي بات يشكل حجر الزاوية لبناء مجتمعات مترابطة ومتكاملة، تتشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة المسؤولية المجتمعية، ويتضامن فيها الأفراد لإحداث تغييرات إيجابية مؤثرة، ينعكس أثرها على كيان وشخصية الفرد وعلى محيطه الأسري والمجتمعي.

وأضاف بمناسبة يوم التطوع العالمي، أن انتشار ثقافة العمل التطوعي في أي دولة، انعكاس لتحضر وإنسانية أفرادها، وحرصهم على التكاتف والتضامن للحفاظ على نسيجهم المجتمعي، مستشهداً بقول صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «في يوم التطوع العالمي، نعبر عن تقديرنا للمتطوعين في الإمارات وكل أنحاء العالم، الذين يجسدون معاني التضحية والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتهم والبشرية.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا».

وأكد أن شرطة دبي تولي أهمية كبرى لتفعيل وتطوير العمل التطوعي في مختلف المجالات، عبر تعزيز شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأفراد المجتمع عموماً، وتوفر من خلال منصتها للتطوع مئات الفرص التطوعية على مدار العام لانضمام الموظفين وأفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم وثقافاتهم، ليكونوا جزءاً من هذا العمل الإنساني، إلى جانب قسم خاص للتطوع في شرطة دبي، ناهيك عن العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تنفذ على مدار العام في المجالات الرياضية والمجتمعية والتوعوية، وأضاف أن شرطة دبي تواصل التزامها العمل التطوعي، وتعزز من شراكاتها مع المجتمع لتكون دبي مدينة آمنة ومستدامة، يُسهم كل فرد فيها في تعزيز قيم العطاء والتراحم والتضامن.

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، إن شرطة دبي أسهمت من خلال منصة التطوع الخاصة بها، في تمكين أفراد المجتمع من موظفي شرطة دبي، وكذلك المجتمع الخارجي من التطوع مع شرطة دبي، عن طريق التسجيل في الفرص التطوعية التي يتم طرحها في المنصة وتخدم مجالات عدة منها الإنسانية، الاجتماعية، الأمنية، والجنائية وغيرها.

وأكد أن منصة التطوع في شرطة دبي أتاحت العديد من الفرص والتجارب للمتطوعين للعمل وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات، إلى جانب إسهامها في رفع مستوى الوعي وثقافة التطوع.

. عدد المتطوعين في فعاليات التطوع من موظفي شرطة دبي، خلال 5 سنوات، 54 ألفاً و388 مُتطوعاً.