منصور بن زايد يهنّئ هزاع بن زايد

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «نبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد نيل ثقة صاحب السمو رئيس الدولة بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين. نسأل الله له دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تربطه بهذه المدينة العريقة».