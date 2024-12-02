"الوطني للأرصاد": تأثر الدولة بمرتفع سيبيري وتراجع الحرارة 6 درجات خلال ديسمبر

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن شهر ديسمبر يعتبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكيا في الثلث الأخير منه، وتحديدا في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخيا شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

وتوقع المركز أن تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحبا معه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضا الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحيانا.

كما توقع المركز أن تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

وعرض المركز خلال نشرته الشهرية عن الطقس إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية للمناخ خلال أشهر ديسمبر الماضي، من حيث درجات الحرارة، حيث تراوحت متوسط درجة الحرارة ما بين 17.7 و 21.8°، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 21.7 و 27.4 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 12.9 و 17.4 °م، وأعلى درجة حرارة 37.0 °م سجلت في سويحان سنة 2016، وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004 والتي بلغت -0.7 °م.

وبالنسب للرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 87 (كم/ س) في مكاسب سنة 2019، وأعلى هبه رياح 87 (كم/ س) في مكاسب سنة 2019.

وبالنسبة للرطوبة، سجلت متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63 %.، متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 79 % إلى 90 %، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 32 % إلى 49 %.

وبالنسبة للضباب، فكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف.

وبالنسبة للأمطار، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم على ضدنا في سنة 2006.