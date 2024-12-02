«إقامة دبي» تُطلق «أحب الإمارات»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «أحب الإمارات»، انطلاقاً من رؤية الإمارات ورسالتها في ترسيخ قيم التسامح وتعزيز مشاعر الحب والانتماء، واستناداً إلى المبدأ السادس في «وثيقة الخمسين»، الذي ينص على أن «ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة».

وقالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في بيان صحافي، أمس، إن المبادرة تستلهم رؤيتها من مقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد أهمية المسؤولية الفردية والجماعية للحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، قائلاً: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنكم كلكم راعٍ؛ وكلكم راعٍ للحفاظ على تلك السمعة».

كما تستلهم المبادرة رؤيتها من مقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «أحد أسباب نجاح الإمارات أن كل شخص في هذه الدولة يعشق ترابها.. نحن نحب الإمارات».

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن السمعة المؤسسية والوطنية للإمارات تُعدّ محوراً رئيساً في رؤية القيادة الرشيدة، ما يجعل من مبادرة «أحب الإمارات» تجسيداً لهذه الرؤية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات رمزاً عالمياً للتسامح والوحدة.

وأوضحت أن مبادرة «أحب الإمارات» تسعى إلى الإسهام في تعزيز السمعة الإيجابية للدولة على المستوى العالمي، من خلال تسليط الضوء على بعض مزاياها التي ترتبط مباشرة بنطاق عمل الإدارة العامة، حيث جعلت الإمارات مصدر إلهام ومحبة للجميع، وتشمل هذه المزايا كونها الدولة الأفضل للاستقرار، ووجهة عالمية تجمع الثقافات، إضافةً إلى تميز خدماتها الحكومية، ومستوى جودة الحياة الذي ينعكس أثره على المجتمع، والشعور بالاحترام والتقدير الذي يجده كل فرد يعيش على أرضها.

وتُتيح المبادرة الفرصة للمواطنين والمقيمين والزوار من شتى أنحاء العالم، أن يعبّروا عن حبهم للإمارات بطرق مبتكرة، من خلال التفاعل مع الحملة الرقمية والمنصة الميدانية للمبادرة، ما يعكس القيم التي تجمع الجميع تحت راية هذا الوطن.

ولفتت إلى أن المبادرة انطلقت رسمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«إقامة دبي»، أمس، مستهدفة شريحة واسعة من الجمهور، وإيماناً بأهمية التواصل المباشر وإبراز روح المبادرة، سيتم تخصيص منصة ميدانية تُتيح للأفراد فرصة التفاعل والمشاركة الفعّالة للتعبير عن حبهم.

وقال المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري: «مبادرة (أحب الإمارات) تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ السمعة العالمية للإمارات وجهةً رائدةً تجمع بين التميز والتسامح، وتهدف إلى تعزيز صورة الإمارات عالمياً، كما أنها تأتي كفرصة فريدة تُتيح للجميع التعبير عن حبهم للإمارات بطرق إبداعية ومبتكرة، تعكس القيم التي توحدنا تحت راية الوطن، كما أنها دعوة مفتوحة للعالم لرؤية الإمارات بعيون مُحبيها».

وأضاف أن «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تدعو الجميع إلى المشاركة في هذه المبادرة، سواء من خلال منصاتها الرقمية أو عبر المنصة الميدانية.. إنها فرصة للجميع ليكونوا جزءاً من القصة التي تروي كيف أصبحت الإمارات وطناً يُلهم العالم».