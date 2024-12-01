أحمد بن محمد: شهداء الإمارات نبراس عزّنا ومصدر فخرنا

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم، لافتاً سموه إلى أن شعب الإمارات وقيادته الرشيدة لن ينسوا الأبطال الذين كتبوا بدمائهم أروع صور الوفاء والانتماء.

وقال سموه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم. ستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن».

وأضاف سموه: «لن ينسى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة الأبطال الذين كتبوا بدمائهم أروع صور الوفاء والانتماء، وقدموا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة الوطن وعزته».