منصور بن محمد: شهداؤنا سطروا أسماءهم في سماء المجد

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن شهداء قواتنا المسلحة سطروا أسماءهم في سماء المجد، مجسدين أسمى معاني التضحية والوفاء، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم وأن نستلهم تضحياتهم في إعلاء شأن الوطن. وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام: «في (يوم الشهيد) نحيي ذكرى شهداء قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع، ممن ارتقوا في كل ميادين العزة والشرف، وسطروا أسماءهم في سماء المجد، مجسدين أسمى معاني التضحية والوفاء، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن نستلهم تضحياتهم في إعلاء شأن الوطن».