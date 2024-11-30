استبدال الفولاذ بـ «البوليمر» المقوّى بألياف البازلت في طرق الفجيرة

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع الشركة العربية لألياف البازلت، مشروعاً مبتكراً يُعد الأول من نوعه في الإمارة، يهدف إلى استبدال قضبان التسليح الفولاذية التقليدية في البنية التحتية للطرقات، بقضبان مصنوعة من البوليمر المقوى بألياف البازلت.

وأفاد المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم، لـ«الإمارات اليوم»، بأنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وترميم أحد الطرق العامة بمنطقة الحيل في منطقة «أحفرة» بالإمارة كخطوة أولى، حيث تم استبدال جميع القضبان الفولاذية التقليدية، التي كانت تستخدم لتعزيز صلابة الطريق، بأخرى مصنوعة من البوليمر المقوى بألياف البازلت.

وذكر أن قضبان البوليمر المقوى بألياف البازلت تتميز بصلابة استثنائية تفوق الفولاذ بأكثر من الضعفين، إضافة إلى مقاومتها العالية لعوامل الطبيعة القاسية مثل التآكل والصدأ، ما يجعلها مثالية لتحمّل الظروف البيئية القاسية التي تشهدها المنطقة، مثل درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، كما أن هذه المواد تتمتع بقدرة عالية على التحمل وديمومة طويلة، ما يعزّز من جودة الطرق، ويخفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل.

وأضاف قاسم أن قضبان البوليمر تعد بديلاً أكثر استدامة مقارنة بالقضبان الفولاذية، نظراً إلى أنها صديقة للبيئة وقادرة على تقليل التأثيرات السلبية للمشروعات الإنشائية في البيئة، كما أنها تتمتع بقدرة عالية على مقاومة التآكل الناتج عن العوامل الجوية والبيئية، ما يجعلها خياراً مثالياً لتطبيقها في مشروعات البنية التحتية التي تتطلب صلابة وقوة تحمل لفترات زمنية طويلة.

ولفت إلى أن هذا النوع من القضبان مصنوع من مواد تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروعات الإنشائية، وذلك من خلال استخدام مواد أقل تأثيراً في البيئة مقارنة بالمواد التقليدية الأخرى، متابعاً أن هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة وتعزيز الابتكار في مشروعات البنية التحتية.

وقال قاسم: «يأتي هذا المشروع في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة، ونسعى من خلاله إلى استخدام مواد وتقنيات حديثة تسهم في الحفاظ على البيئة، وتلبية احتياجات البنية التحتية المستقبلية»، مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز الاستدامة في مختلف المشروعات التي تُنفذ في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية كافة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية لألياف البازلت، الدكتور هوشيار يوسف مولود: «فخورون بتعاوننا مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في هذا المشروع المبتكر، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في البنية التحتية، مضيفاً أن استخدام البوليمر المقوى بألياف البازلت يعكس التزامنا بتطبيق المعايير العالمية في الصناعة، كما يسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الإمارات».

وأضاف الدكتور هوشيار: «نسعى إلى توسيع شراكاتنا في المستقبل، والتأكيد على أهمية استخدام هذه التقنية في مشروعات أخرى، تهدف إلى تحقيق بنية تحتية مستدامة وقادرة على تحمل التحديات البيئية المستقبلية».