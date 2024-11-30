«بيئة» تكشف عن تصميم مشروع طبي بالشارقة

كشفت «بيئة» المتخصصة في مجال التنمية المستدامة في المنطقة عن التصميم المعماري لمشروع الرعاية الصحية الأول من نوعه والأضخم في الشارقة، الذي يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة مجلس إدارة «بيئة»، حيث يعتبران الصحة جوهر حياة الإنسان.

ويجري تطوير المشروع في إطار جهود «بيئة» لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في الشارقة وتقديم خدمات صحية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي، حيث صُمم الحي ليكون ملاذاً طبيعياً وتمتد الأشجار والبساتين حول المبنى لتُكوّن مظلة خضراء تُسهم في خلق مناخ محلي أكثر برودة بمقدار أربع درجات مئوية مقارنة بالمناطق المحيطة، ما يخلق بيئة مريحة وداعمة للمرضى والزوار.

ويتميز المشروع الذي أطلق عليه «حي جواهر بوسطن الطبي» بعنصر رئيس مبتكر يتمثل في المظلة الأيقونية التي توفر الظل وتنتج الطاقة النظيفة عبر الألواح الشمسية، وهذه المظلة ستُمكن المستشفى من تلبية احتياجاته من الطاقة بالكامل مع تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

ومن المقرر تطوير المشروع في ضاحية السيوح بالشارقة بالقرب من مسجد الشارقة، ما سيشكل موقعاً استراتيجياً بين إمارات الدولة وسيزود المستشفى المتطور سكان الشارقة ودولة الإمارات بأحدث الخدمات الطبية مع احتضانه 266 سريراً، كما سيقدم مجموعة شاملة من التخصصات تضم صحة المرأة وطب الأطفال وطب الأورام وطب القلب والأوعية الدموية والطب الوقائي وأسلوب الحياة الصحي وعلوم الأعصاب وطب إعادة التأهيل والصحة السلوكية.