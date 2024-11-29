ذياب بن محمد يقدّم واجب العزاء في ديفيد هيرد

قدّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في ديفيد هيرد، الذي وافته المنية الشهر الماضي.

وأعرب سموه خلال زيارته منزل الفقيد في منطقة البطين بأبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة ديفيد هيرد.

ويُعد المهندس ديفيد هيرد أحد المهندسين الروّاد الذين عملوا في مجال النفط بالدولة منذ الستينات، حيث كانت له بصمات في الاكتشافات النفطية خلال تلك الفترة، ما أسهم في النهضة الاقتصادية للدولة.