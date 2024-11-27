مكتوم بن محمد: نظامنا القضائي في تطور مستمر لضمان ريادة دبي في حاضرها ومستقبلها

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، اعتمدت الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.

وأضاف سموه قائلاً "ستعمل الخطة وفق 4 أهداف رئيسة وهي رفع كفاءة التفتيش القضائي وتحقيق التحول الرقمي الشامل إضافةً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في الأداء المؤسسي والمساهمة في تطوير التشريعات السارية، وعبر 27 مؤشر أداء سأتابع بنفسي تنفيذها والتأكد من أثرها على كفاءة النظام القضائي ومخرجاته".

واختتم سموه قائلاً "العدالة هي أساس ازدهار الحضارات ونمو الاقتصادات ورقي الشعوب، وهي أهم مبادئ الحكم في دبي، ونظامنا القضائي في تطور مستمر لضمان ريادة دبي في حاضرها ومستقبلها".