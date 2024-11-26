الجروان: اليوم بدء فصل الشتاء

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن فصل الشتاء يبدأ اليوم 26 نوفمبر، وفقاً لـ«حساب الدرور»، كما تبدأ أول أيام «در العشر شتاء».

وتوقع الجروان أن يميل الجو نهاراً نحو البرودة، فيما يبدأ البرد يشتد ليلاً، خصوصاً في العمق الصحراوي والمرتفعات الجبلية، وتبدأ السحب القادمة من الشمال بالتوافد على المنطقة، ويكون هطول الأمطار متوقعاً.

وشرح أن «الدر» في تقويم «الدرور» التراثي لأهل الخليج، فترة مدتها 10 أيام، تتسم بملامح طبيعية مميزة، ومع «در الثلاثين شتوي»، الذي يبدأ 18 ديسمبر المقبل، يكون النهار في أقصر فتراته، وتميل الشمس وقت الزوال إلى أقصى ما يكون نحو الجنوب.

وأضاف أنه مع «در الستين»، الذي يبدأ 17 يناير المقبل، يشتد البرد، وتهب رياح الشمال الباردة، ويتوغل البرد القارس، وتنخفض درجات الحرارة الدنيا إلى ما دون خمس درجات مئوية في المرتفعات وفي العمق الصحراوي، ويتشكل الصقيع صباحاً.

وتابع: «يُقال (الستين سكين) من شدة بردها، ويطلق على البرد في هذه الفترة (برد البطين)، لأنه يتعمق في باطن البيوت والأرض، وقيل لأنه وسط البرد».

ويُصاحب «در التسعين»، في 16 فبراير المقبل، دفء نسبي، وتبدأ ملامح انكسار شدة البرد، ويظهر طلع النخيل المؤنثة، وتنشط الرياح المتقلبة، وإذا هطلت الأمطار تأخذ سمة العواصف الرعدية التي يصاحبها البرد، وتبدأ مع نهايتها «أيام الحسوم» التي يتداخل فيها برد الشتاء مع دفء الربيع.