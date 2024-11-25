وفد إماراتي رفيع المستوى يقوم بزيارة رسمية إلى تركمانستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الحيوية

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بزيارة عمل إلى تركمانستان، على رأس وفد ضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة من دولة الامارات، ورافق الوفد كل من سعادة السفير الدكتور محمد العريقي، ممثل ديوان الرئاسة، وسعادة أحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان.

التقى الوفد خلال الزيارة مع كل من فخامة قربان قولي بردي محمدوف، قائد الأمة التركمانية ورئيس مجلس الشعب، وفخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لتركمانستان قيادة وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار، كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس تركمانستان تحياته وتمنياته إلى قيادة وشعب دولة الإمارات معرباً عن حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين.

وبحث الوفد، خلال الاجتماعات، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية، وفرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.

تضمن جدول الزيارة مجموعة من اللقاءات مع كل من معالي عاشر قولي بيغلييف، مستشار الرئيس لشؤون النفط والغاز، ومعالي باطر أمانوف، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والغاز، وعدد من كبار المسؤولين من تركمانستان.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية والاجتماعية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

التبادلات التجارية بين البلدين :

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2023 حوالي 3.8 مليار درهم، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً تجاوز 75% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2023 مسجلاً حوالي 4.2 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بأكثر من 82%