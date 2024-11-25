شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع بأستراليا لتحديد هوية ضحايا الكوارث

شارك مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي في الاجتماع الـ48 لمجموعة العمل الخاصة بتحديد هوية ضحايا الكوارث، التابعة للأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الذي عقد بمدينة سيدني الأسترالية من 12 إلى 14 نوفمبر 2024.

وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، العميد أحمد ناصر الكندي، أن الاجتماع ناقش استعداد الدول الأعضاء وجاهزيتها للأزمات والكوارث الطبيعية أو التي تحصل بفعل البشر، وينتج عنها جثث وبقايا بشرية مجهولة الهوية، مؤكداً حرص القيادة على التنسيق الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية، وعكس سمعة وريادة الدولة في مختلف المجالات.

ولفت إلى أهمية دور مكتب شؤون الضحايا بشرطة أبوظبي في تقديم رسالة وطنية مهمة، ترتكز على مفاهيم إنسانية، ضمن جهود دولة الإمارات الموجهة للاستجابة للأزمات والكوارث في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة شرطة أبوظبي في الاجتماع تأتي بصفتها عضواً يمثل الدولة، حيث ركزت على تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات ضمن منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث.

واستعرض مدير مكتب شؤون الضحايا عضو الدولة في مجموعة عمل تحديد هوية ضحايا الكوارث في «الإنتربول»، المقدم عادل محمد آل علي، في الاجتماع استعدادات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث من النواحي الفنية، وجهود الفرق الإماراتية في الميدان، وفي المحافل العلمية، وجهود التدريب ونشر الثقافة على المستويين المحلي والإقليمي.

وشارك في الاجتماع قادة فرق تحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا ونيوزيلندا، وعلماء متخصصون في المعرفات الأساسية، وتم استعراض أفضل الحلول العلمية المبتكرة في هذا المجال.