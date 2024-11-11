في الذكرى الـ10 على انطلاقه.. ترام دبي ينقل 60 مليون راكب ويقطع 6 ملايين كيلومتر

نقل ترام دبي أكثر من 60 مليون راكب منذ انطلاقه في عام 2014، قاطعاً مسافة 6 ملايين كيلومتر، ليعزز مكانته كجزء أساسي من منظومة النقل العام في إمارة دبي. ويأتي هذا الإعلان، خلال احتفال هيئة الطرق والمواصلات بالذكرى العاشرة لانطلاق الترام، تأكيداً على كفاءته التشغيلية العالية، ودقته في مواعيد الخدمة، التي وصلت إلى 99.9% بالإضافة إلى معايير السلامة المتبعة، ليصبح بذلك خياراً مفضلاً وآمناً للتنقل بالنسبة للمقيمين والزوار على حد سواء.

مسار ترام دبي

يغطي مسار ترام دبي 11 محطة رئيسة خلال 42 دقيقة، انطلاقاً من محطة الصفوح، وصولاً إلى محطة أبراج بحيرات جميرا، وممتداً على طول شارع الصفوح. ويمر الترام بأهم المعالم السياحية والاقتصادية في الإمارة، ومنها نخلة الجميرا، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام، و"جي بي آر"، ومرسى دبي، مما يجعله وسيلة جذب للمقيمين والزوار من خلال الاستمتاع بتجربة نقل مميزة.

خدمة نقل متكاملة

تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق تكامل فعّال بين ترام دبي ووسائل النقل الأخرى في الإمارة، بما في ذلك مترو دبي، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة، ومسارات الدراجات الهوائية، مما يسهم في تعزيز تجربة التنقل ويجعل الوصول إلى مختلف الوجهات سهلاً وسريعاً. وتهدف الهيئة من خلال هذا التكامل إلى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة والغايات الاستراتيجية للهيئة، في تشجيع النقل الجماعي وجعله الخيار الأمثل لسكان وزوار وسياح الإمارة.

تقنيات متقدمة وتفرد عالمي

يعدّ ترام دبي الأول من نوعه في العالم المزود بأبواب حماية آلية على أرصفة المحطات، لضمان أعلى معايير السلامة والراحة للركاب. كما يعتبر أول ترام خارج أوروبا يعتمد نظام التغذية الأرضية للطاقة الكهربائية، مستغنياً عن الأسلاك العلوية، وأول ترام يوفّر محطات مكيفة الهواء لضمان راحة الركاب في جميع الأوقات.

عربات الترام

يتألف ترام دبي من 11 عربة، تشمل كل عربة 7 مقصورات موزعة على ثلاث درجات: الدرجة الذهبية، الدرجة الفضية، ومقصورات خاصة للنساء والأطفال، مما يضمن توفير تجربة سفر تلبي احتياجات جميع الركاب وتلائم مختلف الفئات.

مركز التحكم الشامل

يتم مراقبة عمليات تشغيل ترام دبي عن طريق مركز تحكم متكامل يعمل على مدار الساعة، حيث تتم متابعة حركة الترام وأداء سائقيه، والتأكد من كفاءة الأنظمة التشغيلية المساندة مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية عند التقاطعات. ويتيح مركز التحكم استجابة سريعة لأي متطلبات فنية لضمان انسيابية وكفاءة الخدمة، فضلاً عن مراقبة كاميرات الأمن والسلامة لراحة الركاب.

يعتبر ترام دبي أحد أكثر مشاريع النقل طموحاً في الإمارة، حيث يرمز إلى التقدم والحداثة التي تتميز بها دبي. ويشكل الترام جزءاً أساسياً من شبكة السكك الحديدية والنقل العام في دبي، ليسهم بدوره في جعل وسائل النقل العام خياراً مثالياً لسكان وزوار الإمارة، مؤكداً على التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوفير وسائل تنقل تتسم بالكفاءة والأمان.