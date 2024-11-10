مكتوم بن محمد يعتمد مشروع "المسارات الوظيفية للقضاة" لتطوير الكفاءات القضائية

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، في تدوينة على منصة "إكس": "اعتمدت خلال اجتماع المجلس القضائي مشروع "المسارات الوظيفية للقضاة" الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية من خلال تعزيز التخصص والقيادة القضائية، كما وجهت بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلقنا المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، واعتمدنا إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي.

وأضاف سموه: "منظومتنا القضائية في تطور متسارع وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وختم سموه بالقول: "التنمية أساسها العدل، والعدل هو نتاج لنجاح المنظومة القضائية وانعكاس لثقة المتقاضين بها، والثقة هي الأساس الذي ننطلق منه لتعزيز ريادة دبي العالمية".