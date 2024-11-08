«إقامة دبي» تتعاون مع الصناعات الوطنية و«جافزا» لدعم حقوق العُمّال

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، من خلال تبني أفضل الممارسات في عقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين على المستحقات العمالية. وتشمل الاتفاقية أيضاً استخدام الأنظمة الإلكترونية المبتكرة لتحسين كفاءة وإدارة العمليات الخاصة بنظام حماية الأجور، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب العمل.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، والرئيس التنفيذي لـ«دي بي وورلد» بدول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الإدارة لتعزيز بيئة العمل، وضمان حقوق العمال، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق الأنظمة المبتكرة لرفع كفاءة العمليات.

وأوضح أن الاتفاقية تدعم التزام الإدارة بتقديم خدمات شاملة لأصحاب العمل والعمال، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق.

وأشار عبدالله بن دميثان إلى أن الاتفاقية تسعى لتطوير خدمات العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الشفافية والفاعلية.