«معالجة ديون مواطني الشارقة» تعتمد 75 مليوناً و261 ألف درهم

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة، راشد أحمد بن الشيخ، اعتماد المبلغ ضمن الدفعة 27 لسداد مديونيات 158 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي عالجتها اللجنة منذ الدفعة الأولى حتى الـ27، بلغ ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2501 مستفيد.