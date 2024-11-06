نهيان بن مبارك يترأس وفد الدولة في المنتدى الحضري

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في أعمال المنتدى الحضري العالمي «WUF» في نسخته الـ12، حيث ترأس وفد الدولة في المنتدى الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسط مشاركات إقليمية ودولية بارزة، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على حكومات وشعوب الأرض.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب مشاركته في جلسات المنتدى، إن المشاركة الإماراتية في هذا الحدث تأتي بتوجيهات سامية من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وامتداداً للحضور الدولي الكبير للإمارات إقليمياً وعربياً، ولنقل التجربة الإماراتية، والتعرف إلى التجارب العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن المنتدى يركز بشكل رئيس على التنمية الحضرية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتآزر بين المشاركين في النهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، وتنفيذها إقليمياً ودولياً، بجانب بحث حلول مستدامة لأزمة الإسكان العالمية، باعتبارها إحدى أكثر القضايا التي تواجه العالم حالياً.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك أنه نقل تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى القيادة المصرية، وتمنياته لأعمال المنتدى بالنجاح في تحقيق أهدافه النبيلة لمصلحة البشرية جمعاء، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وأن القيادة المصرية حمّلته رسالة شكر وتقدير إلى القيادة الإماراتية، مثمنة المشاركة الفاعلة للإمارات في أنشطة المنتدى كافة.

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن مشاركة الإمارات في المنتدى العالمي كانت مثمرة للغاية، لأنه مثّل فرصة لعقد العديد من اللقاءات مع عدد من القيادات والشخصيات العالمية، على هامش أعماله، لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث سبل التعاون، في ما يتعلق بالتنمية الحضرية المستدامة، ومعالجة قضية التحضر العالمي، وبناء الشراكات، للتعاون في ما يواجه العالم من تحديات، مثل: تغيّر المناخ والصراعات والفقر.