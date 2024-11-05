بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يكرم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، عن طبقتي العطاء والرائد، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

المكرمون بوسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء:

جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

عبد المنعم بن عيسى السركال، مؤسس السركال أفينيو.

الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة بحثية في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

المكرمون بوسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة الرائد:

الفنان التشكيلي عبد القادر محمد الريس

الفنان عيد فرج الرميثي

الفنان ميحد حمد المهيري

الفنانة رزيقة طارش العتيبة