ولي عهد أبوظبي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر «عالم بلا جوع»

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في مؤتمر «عالم بلا جوع».

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا الدولي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الدكتور آبي أحمد.

وجرت لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا، واستعرض سموّه ورئيس الوزراء الإثيوبي ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما.

ورحَّب الدكتور آبي أحمد، خلال استراحة قصيرة بقاعة كبار الزوّار في المطار، بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، حيث أكَّد الجانبان عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأهمية مواصلة توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.

ويرأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نيابة عن صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر «عالم بلا جوع»، الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لضمان الأمن الغذائي العالمي.

ويرافق ولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي يضمُّ كلاً من: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، محمد سالم الراشدي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي.