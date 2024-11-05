الطقس غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س).

كما توقّع أن يكون الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والمد الثاني عند الساعة 04:31، والجزر الأول عند الساعة 21:45 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.