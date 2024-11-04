حاكم أم القيوين: يوم العَلم يعزّز مشاعر الانتماء والولاء

أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن «يوم العَلم» مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وهو يوم استثنائي، نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات على مختلف الصعد، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار، والرخاء والأمن والاستقرار.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثالث من نوفمبر من كل عام يوماً للعَلم، يجعله مناسبة وطنية، نؤكد فيها عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن، وتعضيد التلاحم الوطني، وترسيخ صورة الإمارات لتبقى رايتها دوماً عالية خفاقة بنجاحاتها الاستثنائية وتطلعاتها للمستقبل، مستندين إلى إنجازات العقود الماضية التي حققت فيها دولتنا منجزات كبيرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأضاف سموّه أن رفع العلم يرسّخ حب الوطن في نفوس المواطنين، ويعزز فيهم مشاعر الانتماء والولاء له ولقيادته.