مكتوم بن محمد: عَلَم الإمارات رمز للمحبة والسلام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «يوم العَلَم» مناسبة وطنية تتجسّد فيها أسمى معاني الانتماء والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وفرصة للتعبير عن مدى التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، والإرادة الراسخة على بقاء راية الإمارات عالية خفاقة.

وأشار سموه إلى أن قصة نجاح الإمارات - التي أرسى أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما - تستكمل فصولها اليوم برؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكام الإمارات، مؤكداً سموه أن يوم العَلَم فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من أجل رفعة الإمارات والمساهمة الفاعلة في بناء نهضتها والحفاظ على مكانتها الرفيعة بين الأمم والشعوب.

وقال سموه: «في يوم العَلَم، نستلهم رؤية الآباء المؤسسين في سعينا نحو ترسيخ ركائز نهضة الإمارات، بمداد مما تعلمناه من دروس في العزيمة والتحدي لمواصلة المسيرة المباركة للاتحاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات بسواعد شباب الإمارات، تحت قيادة رشيدة تسعى دائماً لتوفير الإمكانيات كافة لإسعاد شعبها، وضمان مستقبل مزدهر تنعم فيه الأجيال القادمة بمزيد من أسباب الرفعة والرقي».

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «لقد بات عَلَم الإمارات بفضل قيادتنا الرشيدة رمزاً للمحبة والسلام، وعنواناً للخير والبناء ومساندة الإنسان في ربوع الأرض، كما أنه يُشكّل رمزاً لطموحات أبنائها، ودليلاً على وحدة البيت والرؤية والهدف، سعياً لارتقاء قمم جديدة نترجم معها طموحات شعبنا المعطاء إلى إنجازات نؤسس بها لمستقبل يحمل الخير للجميع».

ونوّه سموه بالإنجازات غير المسبوقة لدولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها الأوفياء، وما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة تصدرت من خلالها مؤشرات التنافسية العالمية ومقاييس الأداء والتميز الحكومي، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة ضمن المجالات كافة، مؤكداً سموه أن كل ذلك ما كان ليتحقق من دون رؤية واضحة لقيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد أبنائها.