مذكرة تفاهم لإطلاق مكتبة رقمية لـ «تحدي القراءة العربي»

وقّعت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مذكرة تفاهم مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، لإطلاق المكتبة الرقمية لمبادرة تحدي القراءة العربي، بما يسهم في نشر ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة، وتسهيل حصول الطلاب والطالبات على المعرفة، وتمكينهم من امتلاك الأدوات الضرورية لصقل قدراتهم، وتلبية طموحاتهم المستقبلية.

تعد المكتبة الرقمية خطوة نوعية لتحقيق أهداف المبادرة الملهمة التي أطلقت في دورتها الأولى في العام الدراسي 2015-2016 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأكبر تظاهرة قرائية من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سعيد العطر، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، تقدم مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية أربعة ملايين درهم، للإسهام في تأسيس وإطلاق مشروع المكتبة الرقمية لتحدي القراءة العربي، بما يتضمنه ذلك من برامج رقمنة الكتب، وشراء أو التعاقد على حقوق النشر للكتب، إضافة إلى توفير البرامج الإلكترونية اللازمة للمنصة الإلكترونية الجديدة.

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية نشر ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة، وتقديرها الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في تشجيع الطلبة على التحصيل المعرفي وصون اللغة العربية، من خلال برامج ومبادرات نوعية، وفي مقدمتها «تحدي القراءة العربي».

وقالت إن «تعاوننا يجسد التزامنا مسؤوليتنا المجتمعية والإنسانية، وحرصنا على دعم المبادرات والمشاريع النوعية التي تستهدف إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع، وبناء غد أفضل للطلاب والطالبات العرب».

وتعمل المؤسسة منذ إنشائها في عام 2010 على تقديم مساعدات في مجالات متنوعة منها التعليمية والطبية ومشاريع الإسكان الخيرية وكفالة الأيتام والمسنين وبناء المساجد ودعم الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية وغيرها من مجالات العمل الخيري والاجتماعي المختلفة.

من جانبه، قال سعيد العطر إن مذكرة التفاهم تعكس القناعة التي يحملها الجانبان بشأن أهمية القراءة والمعرفة في تطوير المجتمعات، وضرورة التركيز على الطلبة ومنحهم الفرصة الكاملة لصقل مواهبهم، وبناء قدراتهم باعتبارهم صنّاع الغد والضمان الحقيقي للتنمية والازدهار.