ضباب وأمطار خلال العطلة الأسبوعية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه من المتوقع تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض مناطق الدولة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع احتمال تكوّن سحب ركامية وسقوط أمطار.

وأوضح أن طقس اليوم (الجمعة)، يكون رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، كما سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وذكر المركز أن طقس السبت سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر سحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتشكّل الضباب الخفيف صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يكون الجو صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.