إطلاق برنامج مطابقة سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات في أبوظبي

أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أمس، برنامج مطابقة سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات في أبوظبي، الذي يهدف إلى تأهيل السائقين العاملين في هذا القطاع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معايير الجودة والسلامة في الإمارة، والتزام المجلس بتطوير الخدمات المقدمة.

وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال ورشة عمل نظمها المجلس، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، وشركة يونيون للاعتماد، وحضرها ما يزيد على 100 شخص ممثل عن مشغلي خدمة التوصيل في الإمارة، حيث يؤكد التعاون أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جودة الخدمات وتطوير القطاع.

ويهدف البرنامج إلى ضمان استيفاء الأفراد العاملين في هذا القطاع معايير الجودة المطلوبة، ما سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وخلق بيئة عمل آمنة وموثوقة، تعزز من ثقة الجمهور في خدمات التوصيل، وضمان سلامة العاملين في قطاع توصيل الطلبات، ما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية في مركز النقل المتكامل، عبدالرحمن الشيزاوي، إن المركز يسعى من خلال إطلاق البرنامج إلى تطوير وتأهيل العاملين في هذا المجال، بما يعزز مهارات السائقين، وتحسين سلوكياتهم للالتزام بالقيادة الآمنة، وتأمين بيئة عمل مريحة، إضافة إلى تنمية النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع التوصيل، بما يدعم تعزيز جودة الحياة، وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات، المهندس بدر خميس الشميلي، إن إطلاق البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين معايير السلامة والجودة في قطاع توصيل الطلبات بالدراجات النارية.