42 منتسباً من 15 دولة يشاركون في «برنامج استشعار المستقبل»

أعلنت «أكاديمية دبي للمستقبل»، إحدى مبادرات «مؤسسة دبي للمستقبل»، انطلاق «برنامج استشعار المستقبل» الذي سيشهد مشاركة 42 منتسباً من 15 دولة من حول العالم في 33 ورشة عمل تفاعلية وتجربة عملية وجلسة حوارية، سيتم تنظيمها على مدار أربعة أسابيع في مقر الأكاديمية.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، خلال ترحيبه بالمشاركين في البرنامج، أن الفرص الواعدة الناجمة عن التغيّرات المتسارعة في مختلف المجالات، تتطلب تعزيز الجاهزية للمستقبل، بالاستفادة من مهارات وأدوات استشراف التحولات القادمة، وتوظيف التقنيات الناشئة والمتقدمة، وتطوير آليات ومنهجيات عمل شاملة، ترتكز على الاستعداد لمواكبة التحولات، وتلبية المتطلبات الجديدة.

ودعا المشاركين في «برنامج استشعار المستقبل» إلى الاستفادة من هذه الفرصة، لتمكين مهاراتهم في مجال التفكير القيادي والمستقبلي، والتخطيط الاستشرافي والاستراتيجي، وتوظيف معارفهم وخبراتهم، لرسم صورة شاملة حول مستقبل مختلف القطاعات المعنية بتخصصاتهم.

وتلقى «برنامج استشعار المستقبل» أكثر من 1500 طلب مشاركة من نحو 100 دولة، تم تقييمها من قبل لجنة متخصصة وفق مجموعة من المعايير المحددة لاختيار المرشحين النهائيين من المديرين التنفيذيين وروّاد الأعمال وقادة الفكر وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مختلف المجالات المعنية بتصميم المستقبل.

ويشارك في تقديم البرنامج 22 متحدثاً وخبيراً عالمياً في مجالات الاستشراف والتفكير المستقبلي، منهم البروفيسور فاضل أديب، الفائز أخيراً بجائزة «نوابغ العرب»، إضافة إلى البروفيسور بول سافو، والدكتور مايكل شيرمير، والدكتور ستيفن نوفيلا، والدكتورة دانييل بيلاردو، والدكتور حسن فهد البلوي، والدكتور أنت روسترون، والدكتور ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻧﻮﻓﻴﻼ، وغيرهم الكثير.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن هذا البرنامج، الأول من نوعه في المنطقة، يقدم للمشاركين تجربة تعليمية ومعرفية شاملة، تتضمن تنظيم رحلات ميدانية وزيارات لكبرى المؤسسات، لاستكشاف المتغيّرات المستقبلية، وجولات داخل العديد من مختبرات الابتكار في دولة الإمارات، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات المستقبل.

وأشار الجزيري إلى أن الكفاءات العالمية المشاركة في «برنامج استشعار المستقبل» ستعمل لمدة شهر على تطوير مجموعة من الأفكار والمشروعات النوعية ذات التأثير الإيجابي في مستقبل المجتمعات، كما ستتاح للخبراء والقادة المشاركين فرصة تبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون المستقبلي في مختلف القطاعات.

وستنظم «أكاديمية دبي للمستقبل» جولات لمنتسبي البرنامج في أهم مراكز ومختبرات الابتكار في دبي ودولة الإمارات، للاطلاع على أحدث الابتكارات الحديثة والتحولات التقنية التي يتم العمل على تطويرها وتطبيقها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومختبرات دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل، وستقدم الأكاديمية شهادات للخريجين لدى اختتام البرنامج.