رئيس الدولة يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الصديقة، سيرغي شويغو.

وبحث سموه وسيرغي شويغو - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - مواصلة تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، في ظل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة أخيراً إلى روسيا.

ونقل سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى سموه تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الروسية مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.. فيما حمّله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكداً الحرص المتبادل على تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.

كما تبادل سموه وسكرتير مجلس الأمن الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد الجابر.