ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى سنغافورة

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة الصديقة، تلبية لدعوة رئيس وزراء سنغافورة. ويبحث سموه، خلال الزيارة، مع رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ، وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات سنغافورية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، وغيرها من القطاعات الحيوية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.