حاكم الشارقة يزور والي منطقة وادي الحلو

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو.

واطمأن سموه خلال زيارته مجلس خميس بن سعيد المزروعي، على حالته الصحية، راجياً له دوام الصحة والعافية والطمأنينة والسعادة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، الأحاديث الودية مع والي منطقة وادي الحلو وأبنائه، مستمعاً خلال اللقاء إلى أبرز احتياجات الأهالي في المنطقة والتي تعزز من الازدهار الذي شهدته والاستقرار بين الأهالي مما يدعم المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية.

وأعرب خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، عن امتنانه وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على زيارته الكريمة، ومتابعته المستمرة لأحوال أهالي وادي الحلو، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سموه لرفد المنطقة بالخدمات والمرافق والبنى التحتية.