رئيس الدولة: الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام إقليمياً وعالمياً

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس» التي افتتحها رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، في مدينة قازان الروسية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «سعدت اليوم بالمشاركة في قمة مجموعة (بريكس) في مدينة قازان الروسية».

وأضاف سموّه: «دولة الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة. ومن خلال عضويتها في المجموعة، تعمل الدولة مع بقية الدول الأعضاء على تحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع».

وتعقد قمة «بريكس» التي تترأسها روسيا في دورتها هذا العام تحت شعار: «التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها، بجانب ممثلي الدول المدعوة، وعدد من المنظمات الدولية. وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس».

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال قمة «بريكس 2024»، التي تعقد في مدينة قازان برئاسة روسيا الاتحادية.

فقد التقى سموه كلاً من: رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور آبي أحمد علي.

وبحث سموه مع قادة الدول ورؤساء وفودها علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية، وتسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالخير على جميع شعوبهم.

وتطرقت اللقاءات إلى جدول أعمال قمة «بريكس»، وأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف للإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً وتنمية للدول وشعوبها.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق إلى المركز الدولي للمعارض «إكسبو قازان» مقر عقد القمة، والتقطت لسموه والقادة المشاركين الصور الجماعية.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

رئيس الدولة:

. الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس» تعمل مع بقية الدول الأعضاء على تحقيق الأهداف لمصلحة الجميع.

. لقاءات رئيس الدولة ناقشت أهمية الإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً وتنمية للدول وشعوبها.