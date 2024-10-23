أمطار متفاوتة الشدة حتى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأنه نتيجة تأثر المنطقة الشرقية برياح شرقية رطبة من بحر عمان اليوم الأربعاء، ومع وجود الجبال الشرقية، تتكوّن سحب ركامية محلية شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.

وذكر أنه خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، تتقدم كتلة هوائية رطبة من بحر العرب باتجاه الدولة، يتزامن معها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي لتكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً الشرقية والغربية، مع فرصة سقوط أمطار.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في نشرته عن الحالة الجوية، إلى فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً مع سقوط أمطار نهاراً، اليوم الأربعاء، إضافة إلى فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق، خصوصاً شرقاً وغرباً، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً يومي الخميس والجمعة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار و الأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً يومي الخميس والجمعة في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.