توسيع نطاق الدخول وفترة البقاء لرعايا الهند

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند الحاصلين على إقامة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتشمل كذلك الحاصلين على تأشيرات سياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتمديد فترة البقاء بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الدولة، على ألا تقل مدة صلاحية التأشيرة وجواز السفر عن ستة أشهر.

وأكد مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن منح رعايا جمهورية الهند من حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الإعفاء من التأشيرة، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وحرص القيادة الحكيمة بالبلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما أعلنت الهيئة عن الجدول المحدث لرسوم الخدمات المقدمة لرعايا جمهورية الهند، حيث بلغت رسوم إصدار تأشيرة دخول بمدة صلاحية 14 يوماً لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 100 درهم، في حين بلغت رسوم تمديد تلك التأشيرة لمدة 14 يوماً أخرى 250 درهماً. وبلغت رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يوماً 250 درهماً.