بلدية دبي تكشف عن 6 مشاريع رقمية لرقابة المباني

كشفت بلدية دبي، أمس، على هامش فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، عن ستة مشاريع وحلول تقنية متقدمة تعزز خدماتها في مجال البناء والتشييد والخرائط الرقمية، والرقابة على المباني والتخطيط العمراني.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي أمس، أن المشاريع تهدف إلى توفير حلول ذكية متقدمة لرقابة حالة المباني على فترات طويلة المدى للمباني القائمة وللمباني تحت الإنشاء، باستخدام تقنيات الحساسات المدعومة بأنظمة تحديد المواقع، بواسطة الأقمار الاصطناعية (GPS)، وتقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين السلامة الإنشائية، من خلال مراقبة حالة المباني وتقديم تقارير فورية، وتوفير قراءات دقيقة لحالة المباني.

ويُسهم Dubai 4D أيضاً في تطوير حلول مستدامة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي، من خلال تحسين كفاءة المباني، وإطالة عمرها الافتراضي.

كما تساعد خدمة «اسأل كود البناء» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين المهندسين والمتخصصين من البحث الذكي في كود دبي للبناء، من خلال طرح الأسئلة وتلقي الإجابات المفصلة مباشرة، فيما يوفر تطبيق دبي لتراخيص البناء الذكي، حزمة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بأعمال تراخيص البناء في الإمارة.

ويهدف مشروع المسح الجيومكاني للمسطحات المائية إلى تعزيز قدرات المسح، من خلال دمج وتركيب منظومة المسح بالليدار على سطح القارب، ويتيح هذا الدمج إجراء مسوحات متزامنة لبيئات مختلفة تحت البحر وعلى اليابسة، على طول المناطق ذات المياه الضحلة، مثل قناة دبي المائية.

ويعمل روبوت المسح الذكي على جمع وتحليل بيانات المسح الجيومكانية باستخدام أحدث التقنيات.

ويوفر مشروع «تحدّث إلى خرائط دبي» خدمة ذكية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، للاستعلام عن المعالم والمعلومات والمواقع الموجودة في قاعدة البيانات الجيومكانية.