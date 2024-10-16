مكتوم بن محمد يصل بروكسل للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية

وصل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأربعاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية والتي يترأّس سموّه خلالها وفد دولة الإمارات إلى القمة التي تُعقد للمرة الأولى بين الجانبين، حيث كان في استقبال سموّه معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي المشاركة الإماراتية في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية في إطار علاقات الشراكة المتنامية والوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحرصاً على دفع مسيرة التعاون على الصعيدين الثنائي والإقليمي في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل على تسريع وتيرة تحقيق الأولويات ومعالجة التحديات المشتركة، وفتح مسارات جديدة ترقى بالشراكة الخليجية الأوروبية إلى مستويات أعلى تواكب التطلعات لمستقبل التعاون بين الطرفين.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى القمة: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وتمثّل القمة الخليجية الأوروبية مع انعقادها للمرة الأولى على مستوى قادة الدول والحكومات فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، ودفعها قدماً في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلّق منها بقطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والاستدامة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، حيث تعكس القمة التطور الإيجابي والمستمر في روابط التعاون بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية.