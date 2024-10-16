"الوطني للأرصاد" يتوقع أمطارا مختلفة الشدة على الدولة

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود المنخفض الجوي على سواحل سلطنة عمان مع سحب مختلفة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة صاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز تحرك السحب تدريجياً باتجاه مناطق مختلفة من الدولة خلال اليومين القادمين تبدأ شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على بعض تلك.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غدا الخميس غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم في الساعة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبالنسبة لطقس يوم الجمعة يكون غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس السبت يكون غائم جزئي إلى غائم أحياناً ً ، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر ً من خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

والطقس يوم الأحد يكون غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ً ، ورطب ليلا وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج ً العربي وفي بحر عمان.