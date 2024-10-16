انخفاض في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتخلله سحب ركامية على بعض المناطق، خصوصاً الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع السحب المثيرة للغبار والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 كم/س إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، يصبح متوسطاً إلى خفيف بعد الظهر.

ويحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 00:18، والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.