«الطاقة والبنية التحتية» تطلق بوابة البيانات المفتوحة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق بوابة البيانات المفتوحة، التي توفر أكثر من 200 مجموعة بيانات مفتوحة موزعة على 10 قطاعات حيوية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بهدف تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، ما يسهم في تحسين الأداء واتخاذ القرارات الدقيقة.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، خلال حفل الإطلاق بمعرض جيتكس غلوبال 2024، أمس، أن بوابة البيانات المفتوحة تغطي أهداف التنمية المستدامة، وتحتوي على خرائط تفاعلية ومعلومات مكانية يمكن استخدامها بسهولة لتحليل البيانات، فيما تتضمن بيانات لحظية تدعم منظومة اتخاذ القرار وتعزز الاستجابة الحكومية الاستباقية.

وذكر أن البوابة ستوفر للمطورين ورواد الأعمال، واجهات برمجة التطبيقات الوظيفية بلغات متعددة، ما يتيح لهم تطوير تطبيقات مبتكرة تعتمد على البيانات المتاحة، كما ستمكن المستخدمين من بناء لوحات تحكم تفاعلية مخصصة باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل Tableau وPowerBI وQlikSense. لاتخاذ القرارات الدقيقة، كما ستشجع البوابة على التواصل مع الجمهور من خلال نشر استبيانات لتحسين الأداء بناءً على ملاحظات المستفيدين.

وأكد أن هذه البوابة ستكون وسيلة فعالة لتحفيز الابتكار من خلال تمكين الباحثين، والمطورين، والشركات الناشئة من الاستفادة من البيانات المفتوحة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وأنها تعتبر جزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة من أجل تحقيق مستهدفات المستقبل، ورؤية «نحن الإمارات 2031» ودعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات.

وقال: «تكمن أهمية البوابة لدورها الحيوي في دفع الابتكار وتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في هذا المجال، الذي تعتبر فيه الإمارات من الدول الـ10 الأوائل في تقرير مخزون البيانات المفتوحة»، لافتاً إلى أن بوابة البيانات ستوفر فرصاً كبيرة للابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة.

بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، المهندس سيف غباش: «إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية، نلتزم بتعزيز نهج الابتكار لدعم اقتصاد المعرفة وتوفير البيانات لجميع أفراد المجتمع، وسنواصل ريادتنا في تعزيز ثقافة البيانات المفتوحة، ما يسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شفافية، مع فتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار، ما يعزز دور الإمارات كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي والابتكار على مستوى العالم».

وأكد أن إطلاق بوابة البيانات المفتوحة يمثل نقلة نوعية في كيفية استخدام البيانات لتحقيق الابتكار وتقديم حلول جديدة للمجتمع. وأوضح أن هذه البوابة ستعزز قدرة الباحثين والمطورين والشركات الناشئة على الاستفادة من المعلومات الموثوقة لتطوير مشاريع وخدمات مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الوزارة تلتزم بتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان مواكبة التطورات التقنية والعلمية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

شريف العلماء:

. وسيلة فعالة لتحفيز الابتكار وتمكين الباحثين والمطورين والشركات من الاستفادة من البيانات.

سيف غباش:

. ملتزمون بتعزيز نهج الابتكار لدعم اقتصاد المعرفة وتوفير البيانات لجميع أفراد المجتمع.