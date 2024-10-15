أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى الباراغواي وغينيا كوناكري يؤديان اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سعادة أحمد إبراهيم سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية غينيا كوناكري وسعادة الدكتورة الصغيرة وبران حمد مبارك الأحبابي سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي .. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتمنى سموه للسفيرين الجديدين التوفيق والنجاح في مهامهما وحثهما على العمل بجد لتعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع البلدين المعينين لديهما على جميع المستويات مؤكداً الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها الدولية والمصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم ما يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

من جانبهما أعرب السفيران عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة الحكيمة لتمثيل دولة الإمارات وأكدا أنهما سيعملان على خدمة مصالح دولة الإمارات بكل أمانة وإخلاص.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر في أبوظبي..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين.