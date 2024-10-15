دبي الرقمية تعرض في «جيتكس» أحدث مجالات التحول الرقمي

دشنت دبي الرقمية مشاركتها في نسخة 2024 من معرض جيتكس غلوبال عبر منصة تحمل اسم «جناح حكومة دبي»، تستضيف مظلتها أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة.

وتشهد دورة هذا العام وجود منصة مستقلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تمثل التطور الأبرز في مسيرة التحولات التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد دبي الرقمية استراتيجيات عديدة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التطور في مختلف المجالات ذات الصلة.

وأشار مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إلى أن جناح حكومة دبي في جيتكس غلوبال هو التجسيد العملي لروح الشراكة والفريق الوطني الواحد الذي يجمع الجهات الحكومية والخاصة للعمل معاً في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً للجميع، والسعي معاً لتحقيق رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها مستهدفات أجندة «دبي الاقتصادية D33».

ويستعرض الجناح مدى التوسع الذي تحقق في مجال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي ومنها: نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم وتسريع عملية استقطاب المواهب، وأداة الذكاء الاصطناعي في إدارة المشتريات/ تقييم العروض الفنية، إضافة إلى مشروع الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة «مدينتي»، وهو حلّ يبسّط عملية الإبلاغ عن المظاهر غير المحببة، وذلك بالسماح للمستخدمين بالإبلاغ السريع عن أي مظاهر تستدعي الإبلاغ.

وتشارك مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بمشاريع عدة من بينها «مرصد دبي» الذي يتضمن جمع ومعالجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف والتنبؤ بأي حالات غير معتادة أو تغييرات خارجة عن طبيعة البيانات.

كما تعرض المؤسسة منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي بوابة للبيانات والإحصاءات الرسمية لدبي، حيث تتيح للجهات الحكومية والخاصة إمكانية استضافة البيانات وتبادلها بسلاسة وفق أعلى درجات التوافر والأمان. وتسهم في دعم القرارات الحكومية المدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة.

كما تطرح مؤسسة حكومة دبي الرقمية مساعد المدينة الرقمي (دبي. AI) الذي طورته دبي الرقمية، ويعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتُعد المنصة بوابتك الرقمية الشخصية كمتعامل، من أجل الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين لتزويدهم بإجابات سريعة وسهلة، تُيسّر حياتهم، كما تقدم مصادر مرجعية تفاعلية بأسلوب الفيديو.