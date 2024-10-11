رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وكيل وزارة تنمية المجتمع

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة أحمد يوسف، وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع. وتمتلك عائشة خبرات متنوعة في مجال إدارة أجندة الشباب في دولة الإمارات، ومجال الاستراتيجية والتميز المؤسسي، حيث تولت مسؤوليات إدارة الأجندة الوطنية للشباب في وزارة الثقافة والشباب، وملف التميز المؤسسي في الهيئة العامة للرياضة، كما عملت مستشارة في مكتب وزيرة تنمية المجتمع منذ أبريل 2023، وهي حاصلة على البكالوريوس في هندسة نظم الحاسب الآلي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشهادات التخصصية في مجال إعداد السياسات الحكومية، وتطوير الخدمات الحكومية، والتميز والأداء المؤسسي.