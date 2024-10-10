وزارة تنمية المجتمع تدعم 31 مشروعاً وطنياً طموحاً في جناح "971.. من المجتمع"

تشارك وزارة تنمية المجتمع في القرية العالمية 2024-2025 ، بجناح " 971 .. من المجتمع" وللعام ال15 على التوالي، الذي يضم 31 مشروعاً وطنياً، بهدف تمكينهم ودعمهم للانطلاق بمشاريعم نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.

وتسعى الوزارة من خلال الجناح الذي يحظى بدعم من إدارة القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، التي تفتتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 16أكتوبر2024 ولغاية 11مايو2025 ، إلى استثمار قدرات أبناء الوطن بمختلف فئاته من "الشباب، كبار المواطنين وأصحاب الهمم"، وتشجيعهم على تطوير أفكار مشاريعهم وتنميتها، لإيجاد مصادر دخل متنوعة لهم، بما يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، الذي تعمل الوزارة على تعزيزه عبر هذا المشروع المستدام، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم لتصبح أكثر ابتكاراً وتنافسية.

وتحرص الوزارة على تنوع منتجات المشاريع المشاركة في الجناح، لتعريف مجتمع دولة الإمارات وزوار القرية العالمية، بالمشاريع الوطنية المتميزة، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية، التي تشكل قصصاً مُلهمة تمكّن الأجيال الجديدة من الاقتداء بها، وتعزيز شغفهم في قطاع ريادة الأعمال، حيث يعكس ذلك التزاماً ثابتاً من الوزارة بتمكين كافة شرائح المجتمع، فيما تتنوع منتجات المشاركين في الجناح لتشمل العطور و الدخون، و الملابس الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والحلويات، الاكسسوارات، والمنتجات المنزلية وغيرها.



ويشارك في أنشطة الجناح "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"، التي تعرض منتجات متنوعة أبدعها أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مؤسسة "غرس" التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية، والتي تعرض كذلك عدداً من المشاريع والمنتجات المنزلية، فيما يترجم ذلك أهمية تمكين كافة الفئات المجتمعية ودعمها، وتحقيق شراكات تنموية مستدامة.