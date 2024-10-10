ربط إلكتروني بين «الصحة ووقاية المجتمع» و«اقتصادية الشارقة»

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لإنشاء منظومة للربط الإلكتروني بينهما، تهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصحية وخدمة المتعاملين في إمارة الشارقة، لتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بالخدمات التنظيمية وفق أفضل الممارسات المعتمدة في إطار مسيرة التحول الرقمي وفق التوجهات الحكومية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع المعاملات المرتبطة بترخيص المنشآت الصحية في الشارقة، لتحسين تجربة المتعاملين في إطار تسريع وربط الإجراءات الحكومية في منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031». وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، أن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات، وتسريع إنجازها لتلبية متطلبات المتعاملين.