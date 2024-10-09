رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

تسلم الرسالة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ـ خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي ــ سعادة جمال محمد الغنيم سفير الكويت لدى الدولة .. والذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.. فيما حمله سموه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى أمير الكويت وتمنياته للكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.