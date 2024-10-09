حمدان بن محمد يلتقي فهد يوسف الصباح

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت، حيث جرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية إلى دولة الكويت والتي التقى خلالها صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعدداً من القيادات وكبار المسؤولين الكويتيين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الدولتين، والحرص المشترك على مد المزيد من جسور التواصل الفعّال التي ترسّخ من تلك الروابط وتسهم في تنميتها، وتدعم فرص توسيع نطاق مردودها الإيجابي سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيدين الخليجي والدولي.

من جانبه، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات الأخوية التي طالما جمعتها بشقيقتها الكويت، والتي تُعدُّ أساساً راسخاً لشراكة نموذجية ومزدهرة تتضح ثمارها ضمن العديد من المجالات الحيوية، منوهاً سموّه بأهمية مواصلة الحوار والتشاور من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في القطاعات كافة التي تخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الدولتين، وتصون مكتسباتهما وتدعم مسيرتهما بما يتوافق مع رؤيتهما الطموحة للمستقبل.