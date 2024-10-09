16 جهة حكومية بأبوظبي تشارك بتمرين «طاولة» للمد الأحمر ونفوق الأسماك

نظمت هيئة البيئة-أبوظبي تمرين طاولة (مد 1/2024) لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة 16 جهة حكومية في الإمارة.

ويهدف التمرين إلى اختبار مدى جاهزية الجهات المعنية للتصدي والاستجابة السريعة والفاعلة للتهديدات وحالات الطوارئ من خلال قياس سرعة الاستجابة، والسيطرة والتعامل مع خطر ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في إمارة أبوظبي.

وقال مدير مكتب الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال في الهيئة، المهندس خالد محمد الهاجري: إن المنظومة المتكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي لإمارة أبوظبي تهدف إلى رفع جاهزية الجهات المعنية للتصدي والاستجابة السريعة والفاعلة لحالات وتهديدات الطوارئ بمختلف أنواعها، وخلال تمرين المحاكاة (تمرين مد 1/2024) تم استعراض سيناريوهات مختلفة قد تتعرض لها الإمارة، ما يتطلب استعداد وجاهزية الجهات المعنية على أكمل وجه.

وأكد أهمية الالتزام بمشاركة فرق العمل من مختلف الجهات المعنية في خطة الاستجابة العامة لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في الإمارة، لما لها من أهمية ومردود على سرعة استجابتنا والتعامل مع الخطر والحد من آثاره.