شراكة بين «محمد بن راشد للإسكان» و«مايكروسوفت» لتعزيز التحول الرقمي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحد من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية، وتحقيق أهداف الاستدامة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من مجموعة تقنيات «مايكروسوفت» القوية في المجالات التقنية والخدمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمة لالتزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتعزيز مفهوم الابتكار، وتحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، بغية مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات التي توفرها للمتعاملين، وتحقيق مزيد من الإنجازات، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «مايكروسوفت» على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة، وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسة، مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما ستعمل «مايكروسوفت» على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ظلال خليفة الفلاسي، في بيان صحافي أمس: «إن تعاوننا مع (مايكروسوفت) يعكس التزامنا بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين».

وأضاف: «إن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالابتكار، وإيماننا بأن التقنيات المتقدمة هي مفتاح لتحقيق التطور والتقدم في المستقبل. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة مايكروسوفت، من أجل توفير حلول جديدة ومبتكرة، للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا وشركائنا». وتابع: «إن الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُسرّع وتيرة الإنجاز».

من جانبه، قال المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات، نعيم يزبك: «إن (مايكروسوفت) ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة. هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد التزام (مايكروسوفت) بدعم المؤسسات الحكومة في مسيرتها نحو التحول الرقمي واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة العمليات وتطويرها، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية، وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي».

وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين، إضافة إلى استكشاف مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، من خلال تقديم خدمات مرنة وقابلة للتوسع تعتمد على تقنيات السحابة.

ظلال الفلاسي:

. نتطلع إلى العمل مع «مايكروسوفت» من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والإسهام في تعزيز جهودنا الرامية إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

نعيم يزبك:

. «مايكروسوفت» ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة.