ملتقى «الموارد البشرية» يؤكد دور المهارات في تشكيل مستقبل العمل

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الرابع لنادي الموارد البشرية، خلال العام الجاري، تحت عنوان «الاقتصاد القائم على المهارات: خارطة الطريق المستقبلية لإعادة تأهيل القوى العاملة»، وذلك بحضور ومشاركة قرابة 300 من موظفي الحكومة الاتحادية، وأعضاء النادي والمختصين والمهتمين، من قطاعات العمل كافة.

واستضاف الملتقى، الذي عقد افتراضياً بالتعاون مع شركةSHL، الدكتور ديفيد إدواردز، رئيس استشارات حلول المواهب في الشرق الأوسط لدى الشركة، حيث سلط الضوء على محاور عدة منها: التوظيف والتنقل المستند إلى المهارات، والمهارات القائمة على البحث والريادة الفكرية، مؤكداً أهمية الاستثمار في تأهيل المهارات والارتقاء بها للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل المتطور.

وقال مدير عام شركة SHL، لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محمد فريد، إن المؤسسات التي تستثمر في موظفيها لا تستعد للغد فحسب، بل تضمن مكانها في اقتصاد المستقبل.

ولفت إلى أن مستقبل العمل يدور حول المهارات، وفي ظل اقتصاد عالمي سريع التغيير، فإن المؤسسات التي تعطي الأولوية لإعادة تأهيل القوى العاملة لديها، ستكون هي المتصدرة.